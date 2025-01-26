Минобороны заявило, что ВСУ за сутки потеряли более 180 военных на курском направлении

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили свыше 180 военных, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты Bradley производства США, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, две буксируемые гаубицы, миномет, три станции радиоэлектронной борьбы, а также два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - сказано в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 55 тысяч военных, говорится в сводке ведомства.

По данным Минобороны, с начала боев на курском направлении противник потерял 319 танков, 238 БМП, 183 БТРа, 1 626 боевых бронированных машин, 1 639 автомобилей, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники.