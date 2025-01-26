Начальника "Уралуправтодора" заподозрили в получении взятки

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении начальника ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства" ("Уралуправтодор"), сообщает СУ СКР по Ивановской области.

По версии следствия, два представителя организации, занимающуюся строительством и ремонтом дорог в Ивановской области, а также еще в более чем в 10 регионах РФ, передали начальнику "Уралуправтодора" взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера - производство ремонтных работ в комплексе строений в Ивановской области на общую сумму не менее 12 млн рублей.

Взятка предназначалась за незаконные действия в интересах компании при заключении и исполнении госконтрактов по капитальному ремонту и обслуживанию автомобильных дорог.

В отношении должностного лица Федерального дорожного агентства возбуждено уголовного дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Двух представителей коммерческой организации обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ).