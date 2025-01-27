Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пока договоренности о проведении телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нет, сообщил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"А он (разговор - ИФ) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет", - сказал он журналистам в Москве.

"Контакты с новой администрацией не начались, и все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств, как и раньше. Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет", - добавил Рябков.