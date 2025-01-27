Поиск

Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пока договоренности о проведении телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нет, сообщил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"А он (разговор - ИФ) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет", - сказал он журналистам в Москве.

"Контакты с новой администрацией не начались, и все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств, как и раньше. Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет", - добавил Рябков.

Сергей Рябков МИД РФ Владимир Путин Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Картаполов ждет, что применение электронных повесток в весенний призыв расширится

Картаполов ждет, что применение электронных повесток в весенний призыв расширится

Послу Молдавии в Москве выражен протест в связи с заявлениями молдавских политиков

Правительство поддержит возможность заочного привлечения иноагентов к ответственности

Кабмин разрешил использовать маткапитал для строительства частных домов с эскроу

Кабмин разрешил использовать маткапитал для строительства частных домов с эскроу
Разлив мазута в Керченском проливе

Свыше 600 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Севастополя

СКР сообщил об аресте имущества рэпера Моргенштерна

В российском сельском хозяйстве дефицит кадров превысил 200 тысяч человек

ЦИК Белоруссии сообщил о победе Лукашенко на выборах с 86,82% голосов

ЦИК Белоруссии сообщил о победе Лукашенко на выборах с 86,82% голосов

Житель Донецка осужден на 20 лет за подрыв локомотивов в Мелитополе

ФАС обязала "Просвещение" перечислить в бюджет РФ 2 млрд руб. незаконного дохода

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5772 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне24 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе299 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2140 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });