Патриарх Кирилл призвал запретить в России сатанизм

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в поддержку идеи запрета сатанизма в РФ.

"Считаю важным поддержать инициативу о запрете в России сатанизма как экстремистского движения", - сказал он во вторник на открытии XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

По мнению патриарха, недопустимо, что до сих пор различные сатанинские секты, входящие в международные движения сатанистов, беспрепятственно проводят в России обряды, вербуют молодежь, открыто регистрируют свои группы в сообществах и социальных сетях.

"И задумаемся: в зоне проведения специальной военной операции, на линии огня, наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попираются сатанистами", - заявил предстоятель.

Он отметил, что речь идет не просто о каком-то волшебстве или экзотике, а об "идеологии, которая разрушает наше национальное самосознание, а значит ослабляет наш народ, провоцирует некое разделение в обществе". "Причем во имя чего? Во имя поклонения идолам? Безумие!" - считает патриарх Кирилл.

Кроме того, по его мнению, государство должно противодействовать распространению оккультизма среди населения, публичному навязыванию через рекламу деструктивных религиозных учений и практик. Особенно внимательно, добавил патриарх, необходимо отслеживать информацию о проведении новых, псевдотрадиционных, а на самом деле неоязыческих мероприятий в образовательных организациях всех уровней.