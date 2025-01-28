Поиск

Патриарх Кирилл призвал запретить в России сатанизм

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в поддержку идеи запрета сатанизма в РФ.

"Считаю важным поддержать инициативу о запрете в России сатанизма как экстремистского движения", - сказал он во вторник на открытии XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

По мнению патриарха, недопустимо, что до сих пор различные сатанинские секты, входящие в международные движения сатанистов, беспрепятственно проводят в России обряды, вербуют молодежь, открыто регистрируют свои группы в сообществах и социальных сетях.

"И задумаемся: в зоне проведения специальной военной операции, на линии огня, наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попираются сатанистами", - заявил предстоятель.

Он отметил, что речь идет не просто о каком-то волшебстве или экзотике, а об "идеологии, которая разрушает наше национальное самосознание, а значит ослабляет наш народ, провоцирует некое разделение в обществе". "Причем во имя чего? Во имя поклонения идолам? Безумие!" - считает патриарх Кирилл.

Кроме того, по его мнению, государство должно противодействовать распространению оккультизма среди населения, публичному навязыванию через рекламу деструктивных религиозных учений и практик. Особенно внимательно, добавил патриарх, необходимо отслеживать информацию о проведении новых, псевдотрадиционных, а на самом деле неоязыческих мероприятий в образовательных организациях всех уровней.

патриарх Кирилл РПЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Депутаты предложили отзывать у иноагентов лицензии на просветительскую деятельность

Депутаты предложили отзывать у иноагентов лицензии на просветительскую деятельность

Минздрав РФ поддержал запрет на оборот вейпов

Срок возврата средств потребителю за навязанные услуги могут сократить до 3 дней

Принят закон о расширении возможностей электронного оформления ДТП в ОСАГО

Зерновой союз прогнозирует сбор зерна в России в 2025 году ниже прошлогоднего

Зерновой союз прогнозирует сбор зерна в России в 2025 году ниже прошлогоднего

Генпрокуратура усмотрела в кейсе Митюшова иностранный контроль за стратпредприятиями

Температурные рекорды были побиты в 10 городах России в понедельник

Температурные рекорды были побиты в 10 городах России в понедельник

В РФ за год выявили нарушения маркировки у каждого пятого проверенного продукта

Песков заявил, что спецслужбы РФ принимают все меры для обеспечения безопасности президента

Песков заявил, что спецслужбы РФ принимают все меры для обеспечения безопасности президента

Генпрокуратура хочет взыскать с отвечавших за фортификации в Курской области 3,2 млрд рублей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5775 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов184 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2143 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });