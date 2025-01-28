Путин связал снижение спроса на автомобили в кредит с высокой процентной ставкой

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, это связано с высокой процентной ставкой, в связи с чем отечественные автопроизводители нуждаются в поддержке, заявил президент России Владимир Путин.

"Граждане покупают все-таки меньше сейчас автомобилей в кредит. Имею в виду, что кредитные ресурсы стали дорогими", - отметил Путин в ходе общения с работниками "АвтоВАЗа".

Глава государства уточнил, что в связи со снижением спроса снижает планы по производству автомобилей и "АвтоВАЗ": с 525 тыс. произведенных автомобилей в прошлом году до планируемых 505 тыс. машин в 2025 году.

"Снижается спрос из-за ключевой ставки, из-за ставок коммерческих банков. Людям просто сложнее стало брать кредит", - сказал президент, уточнив, что на этом фоне государство намерено оказывать меры поддержки отечественному автопрому.

"Надо поддержать (производителей - ИФ), мы всегда так делали в трудные времена для автопрома", - подчеркнул Путин.

В качестве меры поддержки российский президент назвал пересаживание чиновников и сотрудников госкомпаний на отечественные автомобили.