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Путин потребовал полностью пересадить чиновников на российские автомобили

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин призвал довести до конца процесс пересаживания чиновников и сотрудников госкомпаний РФ на отечественные автомобили, отметив, что в этой сфере остаются проблемы, в том числе с определением критериев степени локализации автопроизводства.

"Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено", - отметил Путин в ходе общения с работниками "АвтоВАЗа".

Путин добавил, что одной из проблем в этой сфере является трудность в определении "что же такое машина, произведенная в России, и как считать этот уровень локализации".

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Он уточнил, что специалисты продолжают работу над составлением критериев. При этом Путин заявил, что у него есть представление о том, как определять уровень локализации, и он лично занимается этим вопросом.

"Что касается госкомпаний, и здесь нужно довести дело до конца, чтобы все пересаживались на отечественные машины", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что такое решение было принято правительством России в конце 2024 года.

"Обязательно будем двигаться по этому пути. Это и будет, кстати говоря, одна из форм поддержки – причем такая действенная и абсолютно рыночная. Государство закупает свое собственное, это абсолютно естественная вещь", - отметил глава государства.

Поручение о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими машин отечественного производства Путин дал летом 2023 года по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.

Тогда он выразил мнение, что "все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях". "Где-то будет поскромнее, чем раньше – ничего страшного. Наоборот, даже хорошо – все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции", - заявил Путин.

Минпромторг РФ периодически обновляет перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях.

АвтоВАЗ Владимир Путин
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