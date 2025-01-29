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Минсельхоз оценил как хорошее и удовлетворительное состояние 82% посевов озимой пшеницы в РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Посевы озимой пшеницы в РФ под урожай 2025 года на 82% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании в среду.

"82% мы оцениваем как в хорошем и удовлетворительном состоянии. Понятно, что все может измениться, все будет зависеть от погоды", - сказала она.

Согласно презентации Минсельхоза, в хорошем состоянии находится 27,8% (5,3 млн га) посевов озимой пшеницы и 54,1% (10,4 млн га) - в удовлетворительном.

По ее словам, под урожай-2025 озимые были посеяны на 20 млн га, в том числе на 19,2 млн га - зерновые и на 800 тыс. га - технические культуры, в основном озимый рапс.

Как заявил на совещании замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, "по озимым ситуация непростая, особенно в южных и северокавказских регионах мы сеяли практически в пыль, долго ждали дождь, это сказывалось на качестве озимого клина". "Но, тем не менее, на сегодня мы гибели массовой не зафиксировали. По ряду регионов юга и Северного Кавказа ситуация улучшается, есть определенная дополнительная влага", - сказал он.

По его словам, есть расчет на то, что "еще влагозарядка до активного периода вегетации поступит и позволит выправить ситуацию с озимыми". "Озимый клин - это существенный фундамент для будущего урожая. За состоянием озимого поля надо внимательно следить", - подчеркнул Разин.

Андрей Разин Оксана Лут Минсельхоз РФ
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