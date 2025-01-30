В Минобороны предложили разработать закон о военном духовенстве

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Понятие "военного священника" нужно закрепить на законодательном уровне, считает замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ - начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Олег Веселков.

"До сих пор нет в законе определения "военное духовенство". И когда появится определение "военного духовенства", тогда можно идти вперед и готовить другие законопроекты", - сказал Веселков в четверг на "круглом столе" в рамках парламентских Рождественских чтений в Госдуме.

По его мнению, "пришло время разработать закон о военном духовенстве".

В настоящее время пребывание священников на СВО регулируется разными способами, в частности, "некоторые священнослужители заключают контракт с Вооруженными силами", отметил Веселков.

"В контракте мы отдельно прописываем условия "без применения оружия". Это контракты различные: от трех, шести месяцев до года. При заключении контракта священнослужитель получает все льготы и гарантии как военнослужащий", - сказал начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями.

Он отметил, что это вынужденная мера, и она согласована министерством обороны с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.