Поиск

В Минобороны предложили разработать закон о военном духовенстве

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Понятие "военного священника" нужно закрепить на законодательном уровне, считает замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ - начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Олег Веселков.

"До сих пор нет в законе определения "военное духовенство". И когда появится определение "военного духовенства", тогда можно идти вперед и готовить другие законопроекты", - сказал Веселков в четверг на "круглом столе" в рамках парламентских Рождественских чтений в Госдуме.

По его мнению, "пришло время разработать закон о военном духовенстве".

В настоящее время пребывание священников на СВО регулируется разными способами, в частности, "некоторые священнослужители заключают контракт с Вооруженными силами", отметил Веселков.

"В контракте мы отдельно прописываем условия "без применения оружия". Это контракты различные: от трех, шести месяцев до года. При заключении контракта священнослужитель получает все льготы и гарантии как военнослужащий", - сказал начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями.

Он отметил, что это вынужденная мера, и она согласована министерством обороны с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Минобороны РФ РПЦ патриарх Кирилл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дороги в России будут проектировать с учетом велосипедов и самокатов

Дороги в России будут проектировать с учетом велосипедов и самокатов

В Минсельхозе ждут подорожания хлеба примерно на уровне инфляции

В России абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года

Россиянина экстрадировали из Сербии на родину по делу об организации незаконной миграции

Минздрав зафиксировал наибольшее снижение рождаемости в РФ в пяти регионах

Минздрав зафиксировал наибольшее снижение рождаемости в РФ в пяти регионах

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" покинет МКС 25 февраля

В России в 2024 году выпуск дизтоплива упал на 7%, бензинов - на 6%

В Минфине заявили, что вопрос об интернет-торговле вином остается в замороженном состоянии

В Минфине заявили, что вопрос об интернет-торговле вином остается в замороженном состоянии
Военная операция на Украине

Военные РФ оценили ежемесячные потери ВСУ в 50 тыс. человек за последние полгода

В России будут судить британца по делу о наемничестве и теракте

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2145 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5783 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе302 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });