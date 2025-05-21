Путин отметил высокую востребованность священников на СВО

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Помощь священников в ходе СВО востребована, так как она создает необходимую мотивацию для участников боевых действий, заявил на встрече с волонтерами в Курской области президент Владимир Путин.

"Эта помощь в высшей степени востребована, потому что самый главный залог любого успеха, особенно в трудные времена и в условиях ведения боевых действий, - это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которых родина от него ждёт", - сказал он.

"Здесь, конечно, мотивация играет первостепенное значение. Конечно, без техники и боеприпасов не обойтись, но внутренняя мотивация все-таки на первом месте. А здесь роль, значение духовных наставников трудно переоценить", - продолжил Путин.

Он отметил, что "священнослужители практически всех наших традиционных конфессий в прямом смысле этого слова на боевом посту".