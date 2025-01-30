Поиск

Россия начала окрашивать пшеницу для экспорта в ряд стран

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия ввела процедуру колорирования (окрашивания) предназначенной на экспорт пшеницы в соответствии с требованиями покупателей ряда стран, сообщил Россельхознадзор.

Первая процедура была проведена в порту Высоцкий Ленинградской области, партия пшеницы объемом 28 тысяч тонн предназначалась для Марокко. Колорирование зерна стало новой услугой ФГБУ "ЦОК АПК" (ведомство Россельхознадзора).

"Каждая страна предъявляет свои требования к качеству и внешнему виду продукции. Например, Марокко и Саудовская Аравия устанавливают особые условия по окраске зерна, или колорированию. Чаще всего колорирование используется для идентификации зерна, предназначенного на кормовые цели", - говорится в сообщении.

При этой процедуре применяются специальные красители, строго соответствующие стандартам безопасности и качества. Так, для выполнения требований Марокко по идентификации кормовой пшеницы использовался краситель Е-142 (зеленый). Это препарат натурального происхождения, гарантирующий абсолютную безопасность продукции.

Россельхознадзор Саудовская Аравия Марокко Высоцкий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минюст зарегистрировал указание о повышении ценза для "квалов" до 12 млн рублей

Экс-гендиректор "Фонбет" Анохин арестован по делу о коррупции

Апелляция рассмотрит жалобы Татьяны Ким и Владислава Бакальчука 26 февраля

Бывшие топ-менеджеры "Роснано" задержаны по делу о нецелевом расходовании 45 млрд руб.

Бывшие топ-менеджеры "Роснано" задержаны по делу о нецелевом расходовании 45 млрд руб.

Суд запретил изменения в ЕГРЮЛ по группе "Домодедово", кроме инициированных Росимуществом

Суд запретил изменения в ЕГРЮЛ по группе "Домодедово", кроме инициированных Росимуществом

"Рольф" ждет сокращения российского авторынка в 2025 году на 22%

"Рольф" ждет сокращения российского авторынка в 2025 году на 22%
Разлив мазута в Керченском проливе

В Крыму расширили зону действия режима техногенной ЧС из-за выбросов мазута

Дороги в России будут проектировать с учетом велосипедов и самокатов

Дороги в России будут проектировать с учетом велосипедов и самокатов

В Минсельхозе ждут подорожания хлеба примерно на уровне инфляции

В России абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года

Хроники событий
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне14 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе303 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2145 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5783 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });