Россия начала окрашивать пшеницу для экспорта в ряд стран

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия ввела процедуру колорирования (окрашивания) предназначенной на экспорт пшеницы в соответствии с требованиями покупателей ряда стран, сообщил Россельхознадзор.

Первая процедура была проведена в порту Высоцкий Ленинградской области, партия пшеницы объемом 28 тысяч тонн предназначалась для Марокко. Колорирование зерна стало новой услугой ФГБУ "ЦОК АПК" (ведомство Россельхознадзора).

"Каждая страна предъявляет свои требования к качеству и внешнему виду продукции. Например, Марокко и Саудовская Аравия устанавливают особые условия по окраске зерна, или колорированию. Чаще всего колорирование используется для идентификации зерна, предназначенного на кормовые цели", - говорится в сообщении.

При этой процедуре применяются специальные красители, строго соответствующие стандартам безопасности и качества. Так, для выполнения требований Марокко по идентификации кормовой пшеницы использовался краситель Е-142 (зеленый). Это препарат натурального происхождения, гарантирующий абсолютную безопасность продукции.