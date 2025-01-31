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РЖД в январе ожидают снижения погрузки и роста контейнерных перевозок на 7%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в январе 2025 г. ожидает незначительного снижения погрузки и роста контейнерных перевозок на 7%, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД - начальник центральной дирекции управления движением Михаил Глазков.

"В январе в целом идет незначительное снижение (погрузки - ИФ), в восточном направлении идет рост", - сказал он.

По словам Глазкова, "если рассматривать январь (2025 г. - ИФ), то сегодня существенно изменилась конъюнктура рынка, и сравнивать с 2024 г. не совсем корректно, потому что в прошлом году действовали временные правила грузоперевозок, а с 1 января мы работаем по правилам недискриминационного доступа". "Также немного изменился подход клиентов к возможности перевозки. Соответственно, поехали более высокодоходные, но более лёгкие грузы, грузы, которые дают большую добавочную стоимость и больший вклад в ВВП РФ. Это контейнерные перевозки, это нефтегрузы, это удобрения", - сказал он.

"Если рассматривать восточное направление, то к уровню прошлого года сегодня везем на 5,6% выше. И это не только уголь, в этом году в большем объеме поехали контейнеры, удобрения, при этом удобрения второй год показывают хороший рост. Сегодня (январь 2025 г. к январю 2024 г. - ИФ) плюс 10% к уровню прошлого года по удобрениям. И металлы поехали, которые раньше находились ниже в очереди и не имели возможности перевозки по лимитирующему направлению", - добавил он.

Глазков отметил, что контейнерные перевозки последних лет показывают хорошую тенденцию и прошлый год не исключение, где рост составил 5,9%. "Мы продолжаем применять технологию погрузки контейнеров в полувагоны при отправлении с Дальнего Востока. За прошлый год 406 поездов было перевезено в полувагонах, это практически в два раза выше, чем в 2023 г.", - сказал он.

"Сейчас отмечается китайский Новый год, который также сказывается на грузоперевозке. Возможно незначительное снижение предъявления контейнерных перевозок, но с начала года мы уже идём на 7% выше января прошлого года", - сообщил Глазков.

Официальная публикации статистики РЖД по погрузке в январе ожидается в понедельник 3 февраля.

РЖД
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