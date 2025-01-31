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РЖД предлагают вагоностроителям сконцентрироваться на специализированном подвижном составе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" предлагает вагоностроителям сконцентрироваться на выпуске специализированного и инновационного подвижного состава, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД - начальник центральной дирекции управления движением Михаил Глазков.

"Сегодня есть избыточные виды подвижного состава, такие как полувагоны, нефтебензиновые цистерны, а есть дефицитный подвижной состав - минераловозы, зерновозы, бочки для перевозки метанола и так далее, то есть специализированный подвижной состав. И наше предложение, что сегодня для поддержки промышленности и вывоза предъявляемого объема груза необходимо сконцентрировать работу вагоностроительных заводов именно на изготовлении дефицитного подвижного состава, который сегодня востребован", - сообщил Глазков.

Также, по его словам, РЖД всячески поддерживают вагоностроительный комплекс в создании инновационного подвижного состава. "Это касается и полувагонов, и цистерн", - добавил он.

Глазков напомнил, что в прошлом году прошли испытания инновационной цистерны на сочлененной тележке, которая позволяет тем же самым количеством поездов перевезти больший объем грузов: "Мы вместе с "Федеральной грузовой компанией" провели испытания данной цистерны и готовы работать с данным подвижным составом".

"Сегодня на сети РЖД работает 185 тыс. инновационных полувагонов, на Кузбассе вместе с Восточным полигоном сегодня за счет решений, которые мы принимали в 2024 г., сконцентрировано уже 120 тыс. инновационных полувагонов. Для вывоза 54,1 млн тонн угольной продукции из Кемеровской области достаточно 68 тыс. инновационных полувагонов", - сообщил он, отметив, что доля использования парка инновационных полувагонов по итогам 2024 г. составила 59%, а в январе - 69%.

"Мы себе ставим цель с 1 апреля перейти на 100% (использования инновационных полувагонов - ИФ), но это касается вывоза угольной продукции только в порты. Китай через погранпереходы с инновационными вагонами не работает", - сообщил Глазков.

Говоря о возможных штрафах для компаний, не владеющих инновационным подвижным составом, Глазков сказал, что их не будет. "У нас такого права нет. Компании и предприятия сами выбирают, с чем они будут работать, но учёт отгрузки (по соглашению о вывозе угля с Кузбассом - ИФ) будет вестись, как в инновационном подвижном составе", - отметил он.

РЖД Кузбасс Китай Михаил Глазков Федеральная грузовая компания
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