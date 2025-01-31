Арестован начальник одного из военных представительств Минобороны РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Начальник одного из военных представительств Минобороны России арестован по делу о взятке в размере 14 млн рублей от директора завода за приемку продукции, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале СКР.

По версии ведомства, в 2017-2023 годах Минобороны России при исполнении гособоронзаказа "заключено более 10 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на поставку продукции военного назначения, в том числе для обеспечения подразделений, участвующих в боевых действиях, на общую сумму более 500 млн рублей".

"К исполнению указанных контрактов в качестве субподрядчика привлекалось ОАО "Пятигорский завод "Импульс". Контроль качества и техническая приемка поставляемой указанным предприятием продукции возлагались на Болгарева", - говорится в сообщении.

В СКР отметили, что в период с 2017 по 2023 год "Болгарев получил от генерального директора ОАО "Пятигорский завод "Импульс" Сергея Кузьменко взятки в особо крупном размере на общую сумму свыше 14 млн рублей за формальную приемку продукции военного назначения, произведенную предприятием, а также общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа".

"По ходатайству военного следователя суд избрал Болгареву меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.