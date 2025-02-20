Сотрудников Военно-космической академии будут судить за хищение с "мертвыми душами"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В 224 гарнизонный военный суд суд направлено уголовное дело сотрудника Военно-космической академии имени Можайского Минобороны Кирилла Цветкова и его соучастников, обвиняемых в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа, сообщили в Главном военном следственном управлении СК.

По версии следствия, в 2021-2023 годах при выполнении гособоронзаказа академия заключила контракты с предприятиями на общую сумму свыше 300 млн рублей.

"Работник академии Цветков в составе организованной преступной группы при исполнении контрактов организовал фиктивное трудоустройство в академию свыше 150 человек и похитил бюджетные средства в виде их заработной платы, причинив ущерб государству в особо крупном размере", - отметили в ГВСУ.

Суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму более 30 млн рублей, в том числе автомобили, деньги и объекты недвижимости.