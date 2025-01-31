Мишустин обвинил чиновников Киргизии в попытках вымогательства в отношении компаний РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со своим киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым потребовал прекратить давление и необоснованные претензии госорганов Киргизии в отношении российских компаний.

"Есть ряд вопросов, которые вызывают у нас серьезную озабоченность. Это необоснованные претензии и неправовые заявления представителей госорганов Киргизии высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику Киргизии, создают новые рабочие места, входят в число крупнейших налогоплательщиков", - сказал Мишустин в начале переговоров с Касымалиевым.

Глава правительства РФ сообщил, что "факты противоправных, иногда вымогательских действий изложены в дипломатической ноте российского МИДа".

"Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов", - заявил Мишустин.

Со своей стороны новый премьер Киргизии пообещал разобраться в этой ситуации.

"Мы с вами уже побеседовали до этого в отношении защиты прав российских компаний. И, как мы договаривались, я по приезду (в Бишкек - ИФ) постараюсь еще раз об этом у себя поговорить и отдельно проинформирую вас", - сказал он, обращаясь к Мишустину.