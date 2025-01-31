Прокуратура просит возбудить уголовное дело на журналистку Юлию Таратуту

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы просит возбудить уголовное дело в отношении экс-шеф-продюсера телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Юлии Таратуты (также признана иноагентом), сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурорская проверка установила, что Таратута в течение года была дважды привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Однако она "с сентября по декабрь 2024 года, находясь за пределами Российской Федерации, вновь не представила в уполномоченный орган обязательные для предоставления сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".

Материалы проверки переданы следствию для решения вопроса об уголовном преследовании Таратуты по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).

Юлия Таратута была признана иностранным агентом в 2022 году. С 2012 по 2014 год она была шеф-продюсером на телеканале "Дождь", вела несколько программ.