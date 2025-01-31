Минцифры разработало маркировку для сообщений с материалами иноагентов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минцифры разработало форму маркировки сообщений, содержащих материалы иностранных агентов, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект соответствующего постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Информационные материалы иностранных агентов можно распространять лицам, не являющимся иностранными агентами, но такие сообщения должны быть с соответствующей маркировкой. Норма содержится в Законе "Об информации". Проектом документа предлагается утвердить форму такой отметки в текстовых сообщениях, на видео- и аудиоматериалах", - разъяснило Минцифры.

"Для самих иностранных агентов подобная маркировка была введена еще в 2022 году", - напомнили в ведомстве.

Согласно проекту постановления, маркировка должна быть в виде сообщения "Содержится материал, произведенный и (или) распространенный иностранным агентом ФИО, 18+", которое должно быть размещено: в текстовых сообщениях - сверху текста или под заголовком, а на аудио- и видеоматериалах - в начале трансляции таких материалов, а также при каждом возобновлении трансляции таких материалов после их прерывания, сказано в пресс-релизе.

В июле 2022 года был принят закон о регулировании деятельности в России иностранных агентов - "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который вступил в силу 1 декабря. Закон предусматривает, что иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юрлицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под зарубежным влиянием.

Согласно закону, аффилированные с иностранными агентами физические лица будут также включаться в реестр. Таковыми, согласно закону, признается физлицо, входящее в состав органов юридического лица - иностранного агента или являющееся его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником. Также аффилированным с иностранным агентом, согласно закону, является лицо, осуществляющее политическую деятельность и получающее денежные средства или имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников для осуществления политической деятельности.