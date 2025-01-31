Минобороны РФ сообщило о бомбардировке с воздуха позиций ВСУ в Курской области

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российский бомбардировщик под прикрытием истребителей Су-35С нанес удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении.

По словам военных, экипаж поразил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. "После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что группировка войск "Север" уничтожила украинский дрон-ретранслятор, а расчетами FPV-дронов Центра "Рубикон" поражена система связи ВСУ на курском направлении.

Также, военнослужащие группировки войск "Запад" с помощью беспилотника обнаружили пикап с расчетом миномета ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

"Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"", - сообщили в Минобороны РФ.