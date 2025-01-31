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МАИ проведет в Антарктиде эксперимент по выживанию в космосе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ученые Московского авиационного института проведут эксперимент по выживанию в космосе на базе научной станции в Антарктиде, результаты исследования будут использованы при создании Российской орбитальной станции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МАИ.

"Медико-биологические исследования начались. Отобрана группа полярников из шести человек, для которых составляется база данных по медицинским показателям", - сказали в институте.

Исследовательский проект, связанный с вопросами обеспечения жизнедеятельности в экстремальных условиях, стартовал в январе 2025 года. Его проводит кафедра МАИ "Экология, системы жизнеобеспечения и безопасность жизнедеятельности" совместно с антарктической научной станцией.

"Данные исследования лягут в основу разработки Российской орбитальной станции (РОС), а также строительства лунных и инопланетных баз в будущем", - отметили в институте.

Основные направления работы - оценка воздействия на человека излучения и экстремальных температурных условий, развитие телемедицины и психофизиологическая подготовка.

Ученые планируют оценить воздействие излучения на человеческий организм, чтобы в дальнейшем разработать соответствующие средства защиты. Кроме того, будут отработаны вопросы по оказанию медицинской помощи в условиях изоляции.

"Специальная группа из МАИ пока не планируется - трудности логистики и дополнительного финансирования. Надеемся в перспективе решить данный вопрос и создать совместную группу. Пока работа будет проходить в дистанционном режиме", - отметили в пресс-службе.

МАИ Российская орбитальная станция Антарктида
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