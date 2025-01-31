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Минтруд предложил выплачивать матерям-героиням 72,4 тысячи рублей в месяц

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", смогут получать ежемесячную выплату в 72,4 тысячи рублей; аналогичные выплаты установлены для Героев труда, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"В соответствии с поручением президента Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тысяч рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня",- сообщили ведомстве.

Аналогичные выплаты установлены для Героев труда.

Предполагается, что выплата будет ежегодно индексироваться с 1 февраля. Она будет назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания "Мать-героиня".

"Женщинам, которым звание присвоено до вступления в силу федерального закона, предлагается назначить выплату с 1 января 2025 года", - сообщили в Минтруда.

Там добавили, что у получателей выплаты, так же как и в случае с выплатой Героям труда, будет возможность заменить ее набором социальных услуг. В их числе: освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, посещение государственных музеев и ряд других мер поддержки.

В 2022 году по поручению президента было возрождено звание "Мать-героиня".

В конце 2024 года, на заседании Госсовета, Владимир Путин поручил установить с 1 января 2025 года женщинам, удостоенным с 2022 года этого звания, социальные гарантии, аналогичные с Героями труда.

Ранее Минтруда обнародовало для общественного обсуждения законопроект о ежемесячных выплатах матерям-героиням 31,9 тысячи рублей. Такие выплаты также устанавливаются по аналогии с ежемесячными выплатами Героям труда, напомнили в ведомстве. Эти выплаты будут устанавливаться при выходе на пенсию и выплачиваться в дополнение к ней. Они ежегодно будут индексироваться 1 апреля пропорционально росту социальной пенсии.

Минтруд Минтруда Владимир Путин
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