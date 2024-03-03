Правительство выделило дополнительные 30 млн рублей на поддержку матерей-героинь

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить из резервного фонда правительства более 30 млн рублей на единовременные выплаты матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена.

"Из выделенной суммы 20 млн рублей пойдет на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 млн рублей - награжденным орденом "Родительская слава", 5,2 млн рублей - награжденным медалью этого ордена", - сообщается в воскресенье на сайте кабинета министров РФ.

Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат.

Удостоенные звания "Мать-героиня" получают 1 млн рублей. Родители, награжденные орденом "Родительская слава", - 500 тыс. рублей, а награжденные медалью этого ордена - 200 тыс. рублей.

По указу президента РФ Владимира Путина звание "Мать-героиня" присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Это звание отнесено к высшим государственным званиям, таким как "Герой Российской Федерации" и "Герой Труда Российской Федерации". Орден "Родительская слава" вручается родителям, воспитывающим семь или более детей. Медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей.