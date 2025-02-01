Двое жителей города Кременная в ЛНР погибли из-за ударов дронов ВСУ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Пять мирных жителей города Кременная в Луганской народной республике получили ранения в результате ударов беспилотников украинской армии за сутки, двое из них погибли, сообщили в правительстве региона.

"В Кременной в результате ударов вражеских беспилотников за сутки пострадали пять мирных граждан. Погибли два человека - мужчина и женщина. Третья пострадавшая, 65-летняя женщина, получившая минно-взрывную травму, доставлена в больницу", - говорится в телеграм-канале ведомства в субботу.

Накануне в 12:35 по Москве дрон-камикадзе ВСУ атаковал катафалк, возвращавшийся с похорон на дороге между селом Старая Краснянка и Кременной, в результате чего двое местных жителей получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы.

В правительстве ЛНР добавили, что еще через полчаса ударный дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в селе Новоникольское Кременского муниципального округа.