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Более 620 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли в Севастополе

Более 620 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли в Севастополе
Уборка мазута в Севастополе на пляже "Нахимовец"
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - За сутки в Севастополе вывезли более 11 тонн загрязненного мазутом грунта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"1 февраля с пляжей "Нахимовец", "Орловка-1", СТ "Берег", а также с мыса Айя вывезли 11,03 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено 620,894 тонны грунта", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 15 птиц.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом, произошел разлив топлива. По данным Минтранса, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 02 февраля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Михаил Развожаев Севастополь
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