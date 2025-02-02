Более 620 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли в Севастополе

Уборка мазута в Севастополе на пляже "Нахимовец" Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - За сутки в Севастополе вывезли более 11 тонн загрязненного мазутом грунта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"1 февраля с пляжей "Нахимовец", "Орловка-1", СТ "Берег", а также с мыса Айя вывезли 11,03 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено 620,894 тонны грунта", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 15 птиц.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом, произошел разлив топлива. По данным Минтранса, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.