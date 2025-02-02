Путин счел позорным решение не приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Решение не приглашать Россию на мероприятия в связи с годовщиной освобождения Освенцима - "странная, позорная вещь", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Можно как угодно относиться к политике России сегодня. Можно как угодно относиться к главе российского государства, ко мне, никто и не выпрашивает никакого приглашения, но, если бы подумать, можно было бы поступить гораздо потоньше", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок журналист опубликовал в своем телеграмм-канале.

"Если уже невозможно в силу здоровья и возраста освободителей Освенцима, то хоть бы родственников их пригласили, еще кого-то, кто имеет к этому отношение", - сказал глава государства.

По его словам, "приглашать людей, которые своим национальным героем избрали Бандеру, виновного в Холокосте, в уничтожении сотен тысяч евреев, русских, тех же поляков", и тех, кто "рукоплещут бывшим солдатам СС", это очень странно.

"Таковы реалии сегодняшнего дня в той Европе, о которой мы только что говорили", - отметил Путин.