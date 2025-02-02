Последствия падения двух авиационных боеприпасов устраняют в Липецкой области

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Липецкой области взрывотехники продолжают работать на месте падения двух авиационных боеприпасов, сообщает правительство региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Согласно уточненной информации от уполномоченных ведомств, вчера над Липецкой областью произошел нештатный сход двух авиационных боеприпасов. Один упал в Елецком районе, другой - в Воловском муниципальном округе, вдали от жилых домов. На месте падения продолжают работать взрывотехники", - говорится в сообщении.

По данным правительства Липецкой области, электроснабжение населенных пунктов в Елецком районе восстановлено.

Власти пообещали выплатить компенсацию жителям, чьи дома и машины пострадали от падения боеприпаса.

При этом региональные власти еще раз напомнили о том, чтобы жители региона опирались только на официальные источники во избежание дезинформации.

О нештатной ситуации в Липецкой области ранее официально не сообщалось.