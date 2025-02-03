Аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы временно не обслуживают рейсы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа, сообщает Росавиация.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск в 7:44 по московскому времени введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В нем отмечается, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в соцсети, в аэропорту Владикавказа введен режим "Ковер". Оперативный штаб республики продолжает работу в круглосуточном режиме.

По данным онлайн-табло аэропортов "Владикавказ" и "Северный" (Чечня), задержек рейсов пока нет. Согласно информации онлайн-табло аэропорта Махачкалы, задерживается один рейс в Москву.



