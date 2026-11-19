Трамп заявил, что основное внимание на саммите США, РФ и КНР уделялось Украине

По его словам, Путин и Си Цзиньпин хотят завершения конфликта вокруг Ирана

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в интервью NBC заявил, что в центре внимания на его встрече в Шэньчжэне с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином была Украина, однако лидеры обсуждали и конфликт вокруг Ирана.

"Очевидно, в основном речь шла об Украине, но лидеры хотели бы видеть завершения такой ситуации с Ираном", - приводит в соцсети X журналист NBC News Гейб Гутьеррес слова Трампа.

Трамп подчеркнул, что Путин и Си Цзиньпин "самым категорическим образом" дадут понять Ирану, что хотят завершения нынешнего конфликта.