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Правкомиссия одобрила запрет на майнинг цифровых валют в отопительный период в ряде регионов РФ

Правкомиссия одобрила запрет на майнинг цифровых валют в отопительный период в ряде регионов РФ
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по энергетике поддержала введение запрета на майнинг цифровых валют в осенне-зимний период в ряде регионов РФ, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Москва пока в этот список не вошла, добавил он.

Запрет планируется ввести на территории всей Иркутской области, отдельных частей Бурятии и Забайкальского края до 2031 г. в осенне-зимний отопительный период. Кроме того, ограничение майнинговой деятельности предложено ввести до 2031 г. на территориях Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

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Минэнерго РФ совместно с энергокомпаниями поручено проработать вопросы введения механизма контроля за реализацией запрета, высвобождения используемой электромощности потребителей, осуществляющих майнинговую деятельность, для технологического присоединения иных потребителей, особенно имеющих социально значимый статус, а также введения запрета в иных регионах, в том числе в тех, где реализуются программы повышения надёжности электросетевого комплекса, финансируемые из бюджетных средств, отмечается в сообщении.

В конце июля Госдума приняла закон о майнинге цифровой валюты, согласно которому, с 1 ноября 2024 г. все компании и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в России, должны войти в специальный реестр. Этот документ вступит в силу с 1 марта 2025 г. А в октябре правительство РФ получило полномочия вводить запрет на майнинг цифровых валют (в том числе на участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах страны или на отдельных территориях.

Дагестан Бурятия Кабардино-Балкария Чечня Карачаево-Черкесия Ингушетия Иркутская область
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