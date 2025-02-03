Вице-губернатора Ростовской области заподозрили в превышении полномочий с ущербом на 1,9 млрд руб.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель губернатора Ростовской области Лилия Федотова подозревается в превышении полномочий в сфере финансово-кредитной политики региона с причинением ущерба в размере 1,9 млрд рублей, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

Возбуждено уголовное дело.

В ведомстве отметил, что ущерб бюджету Ростовской области от действий Федотовой составил 1,9 млрд рублей, "израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 гг".

"По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных денежных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых", - заявили в СКР.

Там отметили, что "указанные действия совершены в нарушение требований долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам".

В свою очередь, в правоохранительных органах региона "Интерфаксу" сообщили, что Федотова задержана. Проведены обыски по месту жительства и на рабочем месте.

Как сообщается на сайте правительства Ростовской области, на должность заместителя губернатора Ростовской области - министра финансов Федотова была назначена 2 сентября 2011 года. До этого с 2010 года она выполняла обязанности в должности первого заместителя министра финансов Ростовской области.

С августа 1990 года по март 2004 года Федотова работала начальником отдела налогообложения кооперативных организаций, занимала пост заместителя руководителя инспекции министерства РФ по налогам и сборам по городу Видное Московской области.

До сентября 2010 года занимала должность начальника финансового управления, заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации Ленинского муниципального района Московской области.