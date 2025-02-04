Суд арестовал на два месяца вице-губернатора Ростовской области Лилию Федотову

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Ростовской области - министра финансов региона Лилию Федотову, которая подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ России по региону.

Федотова отправлена под арест на два месяца, сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении чиновницы по факту превышения должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным правоохранительных органов, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных денежных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. Ущерб региону составил 1,9 млрд рублей.

Федотова была назначена на должность заместителя губернатора Ростовской области - министра финансов 2 сентября 2011 года. До этого с 2010 года она выполняла обязанности в должности первого заместителя министра финансов Ростовской области.

С августа 1990 года по март 2004 года Федотова работала начальником отдела налогообложения кооперативных организаций, занимала пост заместителя руководителя инспекции министерства РФ по налогам и сборам по городу Видное Московской области.

До сентября 2010 года занимала должность начальника финансового управления, заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации Ленинского муниципального района Московской области.