В Кремле назвали чудовищной провокацией ракетный удар ВСУ по интернату в Судже

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле считают ракетный удар ВСУ по интернату в Судже чудовищной провокацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это чудовищная провокация киевского режима", - сказал Песков журналистам.

У него уточнили, обладает ли Кремль информацией о количестве погибших в результате этого удара.

"Вы наверняка имели возможность ознакомиться с заявлением Минобороны РФ. Нам к этому нечего добавить", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что 1 февраля вооруженные силы Украины нанесли удар по интернату в Судже.