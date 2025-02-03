Причиной пожара в павильоне на ВДНХ названо короткое замыкание

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Причиной пожара в 59-м павильоне ВДНХ, в котором расположен Музей героизма стало короткое замыкание во время проведения плановых работ на экспозиции, возгорание потушили, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Все системы безопасности сработали штатно.

"Огонь образовался на участке на первом этаже павильона, но был оперативно ликвидирован. Персонал своевременно и самостоятельно покинул здание, никто не пострадал. Площадь возгорания составила 20 кв. м. На месте работают специалисты", - добавили в пресс-службе.

В МЧС подтвердили эту информацию.

На сайте ВДНХ говорится, что Музей героизма закрыт с 9 января по 22 февраля для обновления экспозиции.

Ранее в Музее славянской письменности "Слово", расположенном в 58-м павильоне, опровергли слухи о том, что пожар случился в их здании.