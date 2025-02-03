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Главу администрации Северодонецка в ЛНР задержали по подозрению в бандитизме

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Глава администрации Северодонецка (ЛНР) Николай Моргунов задержан по подозрению в бандитизме и похищении человека, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), п. "а" ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой) и п. "а" ч.3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой), при поддержке УФСБ России по Луганской Народной Республике и ГУУР МВД России задержан глава администрации города Северодонецка Николай Моргунов", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что на основании материалов ФСБ и МВД "установлено, что задержанный с мая 2014 года принимал активное участие в формировании и поддержке устойчивой вооруженной группы".

"Моргунов, будучи на тот момент главой администрации городского округа Брянка ЛНР, обладая в силу занимаемой должности полным объемом информации обо всех объектах недвижимости и значимых предприятиях города, об их фактических и номинальных владельцах, финансовом состоянии обеспеченных горожан, предоставлял данные сведения участникам бандформирования для организации похищения людей, их незаконного удержания, хищения имущества, а также вымогательства денежных средств в качестве выкупа за освобождение", - говорится в сообщении.

Как заявили в ведомстве, на данном этапе расследования следователями ЛНР "расследуются уголовные дела об 11 убийствах участниками банды, 6 фактах похищений людей, 4 разбойных нападениях, 2 вымогательствах, хищении имущества предприятия на сумму свыше 6,2 млн рублей, за совершение которых арестованы и привлекаются к уголовной ответственности главарь и участники устойчивой вооруженной группы".

"Установлено, что все жертвы преступных посягательств банды находились в неприязненных отношениях с Моргуновым, либо по тем или иным причинам были к нему негативно настроены. В ряде случаев Моргунов не только предоставлял главарю банды сведения об объектах нападений, но и прямо подстрекал к расправе с ними", - сообщили в СКР.

Там добавили, что в ближайшее время глава администрации Северодонецка "будет доставлен в следственное подразделение СК России по ЛНР для его допроса и проведения следственных действий".

ЛНР СКР Николай Моргунов Северодонецк
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