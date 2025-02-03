Ростехнадзор выдал ЛАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока №3 до 2030 года

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ленинградская АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом") получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию третьего энергоблока до 2030 года, сообщило управление коммуникаций станции.

"Оценка технического состояния энергоблока позволила сделать вывод о принципиальной возможности его эксплуатации до 50 лет", - говорится в сообщении.

Решение о выдаче лицензии было принято после проведения представителями Ростехнадзора комплексного анализа и проверки состояния оборудования и документации энергоблока №3 ЛАЭС на соответствие современным требованиям безопасности и надежности, выполнение мероприятий по модернизации и замене элементов, выработавших свой ресурс, регистрации и технического освидетельствования оборудования.

"Ранее после проведенной модернизации срок эксплуатации третьего энергоблока уже продлевали на 15 лет. Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков - общемировая практика. Это абсолютно объяснимый процесс для любого предприятия, которое уделяет серьезное внимание своему развитию и обновлению", - поясняет ЛАЭС.

Всего с момента пуска в 1979 году энергоблок №3 выработал более 290 млрд кВт.ч электроэнергии.

В настоящее время также направлен комплект документов в составе лицензионного заявления для получения лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №4 РБМК ЛАЭС до 2030 года.

Ленинградская АЭС – крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов: канальные уран-графитовые РБМК и водо-водяные ВВЭР. Станция состоит из 6 энергоблоков, из них четыре (по два РБМК и ВВЭР) - действующие. Первый блок (РБМК-1000) был остановлен для вывода из эксплуатации в 2018 году после 45 лет работы, второй (РБМК-1000) - в 2020 году.

В марте 2024 года ЛАЭС начала основной этап строительства седьмого энергоблока ВВЭР-1200. Вместе с энергоблоком №8, контракт на строительство которого был подписан в 2022 году, они в перспективе станут замещающими мощностями для энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000.