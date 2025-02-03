Путин отдал поручения, направленные на улучшение деятельности по защите животных

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными.

Соответствующий доклад должен быть представлен главе государства до 1 апреля текущего года.

Согласно поручению президента, такой центр должен быть сформирован в целях защиты животных, в том числе домашних. В его задачи будут входить "обобщение и распространение лучших практик в этой сфере, подготовка предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики" по защите животных.

Центр должен быть сформирован при участии федеральных органов исполнительной власти, Ассоциации волонтерских центров, социально ориентированных НКО.

Кроме того, президент поручил правительству и региональным властям обеспечить возможность предоставления социально ориентированных НКО земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства и реконструкции зданий и сооружений, в которых размещаются приюты для животных.

Правительство также должно разработать дополнительные меры поддержки таких приютов и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ.

Доклад президенту о выполнении этого поручения должен быть представлен до 1 июля 2025 года.

Перечень поручений главы государства по итогам его встречи с волонтерами 5 декабря прошлого года опубликован на сайте Кремля.