Путин отдал поручения, направленные на улучшение деятельности по защите животных
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными.
Соответствующий доклад должен быть представлен главе государства до 1 апреля текущего года.
Согласно поручению президента, такой центр должен быть сформирован в целях защиты животных, в том числе домашних. В его задачи будут входить "обобщение и распространение лучших практик в этой сфере, подготовка предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики" по защите животных.
Центр должен быть сформирован при участии федеральных органов исполнительной власти, Ассоциации волонтерских центров, социально ориентированных НКО.
Кроме того, президент поручил правительству и региональным властям обеспечить возможность предоставления социально ориентированных НКО земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства и реконструкции зданий и сооружений, в которых размещаются приюты для животных.
Правительство также должно разработать дополнительные меры поддержки таких приютов и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ.
Доклад президенту о выполнении этого поручения должен быть представлен до 1 июля 2025 года.
Перечень поручений главы государства по итогам его встречи с волонтерами 5 декабря прошлого года опубликован на сайте Кремля.