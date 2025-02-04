Три человека погибли от отравления угарным газом в Дагестане

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Три человека отравились угарным газом в Кайтагском районе Дагестана, сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в понедельник.

"Причиной стало отравление угарным газом. (...) К сожалению, спасти молодых людей не удалось", - сказал он.

По словам Абдулмуслимова, в частном доме, где произошла трагедия, было установлено несертифицированное газопотребляющее оборудование - камин иностранного производства.