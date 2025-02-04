Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю выросла на 17,5%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Количество заболевших ОРВИ в РФ за неделю выросло более чем на 17% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 761 тыс. случаев/

Показатель заболеваемости COVID-19 за аналогичный период снизился на 2,8%, выявлено 8 тыс. случаев, сообщили в Роспотребнадзоре.

По его информации, превышение среднероссийского показателя наблюдается в 51 регионе страны. Кроме того, в 34 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей.

На прошлой неделе число заболевших ОРВИ в РФ за семь дней выросло почти на 13%, рост заболеваемости отмечается четвертую неделю подряд.

В Роспотребнадзоре уточнили, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, при этом продолжается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, с преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1)pdm09.

"Также по итогам 5 недели 2025 года в России зарегистрировано 8 тыс. COVID-19, что на 2,8% ниже, чем на прошлой неделе", - сообщили в Роспотребнадзоре.

В целях профилактики распространения респираторных инфекций, по данным Роспотребнадзора, закрыты 72 школы в 28 регионах и 32 детских дошкольных учреждения в 18 регионах РФ, частично закрыты 2647 классов и 1069 групп дошкольников, а также 16 групп в школах-интернатах и 11 групп в профессионально-технических училищах.