В Кремле отметили, что США не прекращали поставки оружия на Украину

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле констатируют продолжение поставок американского оружия на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что поставки продолжаются. Об остановке поставок вооружений никто и не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются", - сказал он журналистам, комментируя сообщения СМИ о том, что США возобновили поставки оружия Украине после небольшого перерыва.

У представителя Кремля также поинтересовались, насколько эти поставки соотносятся с заявлениями президента США Дональда Трампа о стремлении остановить конфликт на Украине как можно быстрее.

"Мы пока не знаем, что имеется в виду точно, поэтому здесь трудно давать какую-то оценку", - ответил Песков.