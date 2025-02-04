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Двое украинских военных получили в России сроки по делу о теракте в Курской области

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд вынес приговор военнослужащим десантно-штурмовых батальонов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины Юрию Радченко и Александру Манько по делу о теракте в Курской области, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Они признаны виновными по п.п."а, в" ч.2 ст.205 УК (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). Радченко получил 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима, Манько - 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального наказания - в колонии строгого режима.

Суд установил, что в конце августа прошлого года вооруженные боевым автоматическим стрелковым оружием украинские военные с использованием взрывных устройств вторглись на территорию Суджанского района Курской области.

Для блокирования населенных пунктов и их удержания под вооруженным контролем они оборудовали в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, установили между ними единую систему разведки, огня и связи. Также осужденные минировали дороги и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали последним передвигаться, препятствовали их эвакуации, сообщила Генпрокуратура.

Радченко и Манько были в августе 2024 года задержаны российскими военными и с тех пор находятся под стражей.

Генпрокуратура Суджа Украина Юрий Радченко Александр Манько Суджанский район Курская область
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