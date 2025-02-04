Погиб глава управления ФАС по Карелии

По предварительным данным, Артур Пряхин выпал из окна, заявили в СКР

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Тело руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Карелии Артура Пряхина обнаружили у здания учреждения в Петрозаводске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по республике во вторник.

"Обнаружено сегодня тело Артура Пряхина, который, предварительно, выпал из окна. Идет проверка", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.