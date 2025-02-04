Более 36 тыс. многоквартирных домов отремонтировали в России за год

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Свыше 36 тыс. многоквартирных домов площадью 161,6 млн кв.м капитально отремонтировали в России в 2024 году, сообщает пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ).

"В 2024 году было отремонтировано порядка 36,3 тыс. многоквартирных домов, средний возраст которых около 58 лет. В этих домах проживают более 6 млн человек", - приводятся в сообщении слова гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.

В тройке лидеров по ремонту Центральный (11 тыс. домов на 2,5 млн человек), Приволжский (6,4 тыс. домов на более 1 млн человек) и Сибирский (5 тыс. домов на 744,4 тыс. человек) федеральные округа.

Шагиахметов уточнил, что в прошлом году в многоквартирных домах выполнили около 71 тыс. работ, в основном они касались замены изношенных инженерных коммуникаций. Специалисты обновили 23,5 тыс. систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 13,8 тыс. крыш, 7,2 тыс. фасадов, 2 тыс. подвалов и 1,7 тыс. фундаментов. Также заменены 16,7 тыс. лифтов.

"Хочу отметить, что фонд совместно с Минстроем России прорабатывает механизмы ускоренной замены лифтов. В частности, на эти цели будет направлена часть списанных бюджетных кредитов. В наступившем году этот механизм должен начать работать. По данным регионов, до 2030 года механизмом планируют воспользоваться 24 субъекта, что позволит направить на замену лифтов 43 млрд рублей", - заявил гендиректор ФРТ.