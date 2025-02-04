В Москве в суды направлены иски о взыскании в пользу РФ незаконно полученного имущества чиновников почти на 1 млрд руб.

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры направили в суд иски о взыскании в пользу государства полученного незаконно имущества чиновников почти на 1 млрд рублей, сообщили во вторник в прокуратуре Москвы.

"В суды общей юрисдикции направлено 63 исковых заявления об обращении в доход государства имущества на общую сумму 951,4 млн рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства по итогам коллегии в прокуратуре столицы под председательством прокурора Москвы Максима Жука.

Отмечается, что за прошлый год выявлено 2 287 лиц, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства. По итогам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 829 лиц, пять служащих уволены в связи с утратой доверия.

Всего столичными прокурорами выявлено более 2,4 тыс. нарушений закона в сфере коррупции, к дисциплинарной ответственности привлечено 1,7 должностных лиц, к административной - 646, инициировано возбуждение 39 уголовных дел, сообщили в прокуратуре Москвы.

Кроме того, по инициативе прокуроров к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица привлечено 13 организаций с назначением наказаний в виде административных штрафов на общую сумму более 38 млн руб.



