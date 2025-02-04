КС РФ защитил право на индексацию выплаты за вред здоровью из-за военной травмы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ защитил право граждан на индексацию ежемесячной выплаты в возмещение вреда здоровью вследствие военной травмы.

Постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

Поводом к проверке статей 3 и 5 федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" стала жалоба Сергея Бондаря, который получил военную травму в 2002 году в Чеченской республике при падении вертолета.

Впоследствии его признали инвалидом III группы. Азовский городской суд в 2007 году на основании норм Гражданского кодекса РФ присудил Бондарю выплаты в возмещение вреда здоровью, в том числе ежемесячную, а через пять лет проиндексировал ее за прошедший период (около 163,5 тыс. рублей) и определил новый размер, указав на необходимость дальнейшей индексации в соответствии с изменениями в законодательстве.

Однако с 2015 года выплата не индексировалась. Полагая, что это нарушает его права, Бондарь обратился в суд, где ему отказали, сославшись на то, что указанная выплата была установлена заявителю в индивидуальном порядке в отсутствие надлежащего правового механизма на тот период, а ее размер превышает сумму ежемесячной компенсации в возмещение вреда здоровью, установленную оспариваемым законом с 2012 года.

Конституционный суд указал, что оспариваемые нормы федерального закона не противоречат Основному закону, однако и не мешают индексировать подобные ежемесячные выплаты, назначенные по нормам ГК РФ до вступления этого федерального закона в силу.

КС подчеркнул, что назначение конкретного вида выплат предполагает различные правила индексации, и если решение об индексации социальных выплат в рамках публично-правового механизма принимается правительством РФ, то индексация выплат, назначенных в соответствии с гражданским законодательством, производится по правилам ГК.

"Ежемесячная выплата в возмещение вреда здоровью, право на которую признано за инвалидом вследствие военной травмы решением суда в соответствии с ГК РФ, не может отождествляться с предусмотренной названным федеральным законом ежемесячной денежной компенсацией, которая относится к социальным выплатам. Иными словами, в системе действующего правового регулирования данные выплаты не могут рассматриваться как равнозначные или как взаимоисключающие, а их размер не должен подлежать сопоставлению, в том числе при решении вопроса о повышении уровня материального обеспечения инвалидов вследствие военной травмы с учетом динамики стоимости жизни", - говорится в постановлении.

КС подчеркнул, что отказ в индексации выплаты, назначенной по нормам ГК, только из-за того, что ее размер превышает сумму компенсации, установленной оспариваемым законом, в условиях инфляции и роста цен приводил бы к снижению ее реального содержания.

Кроме того, постановил суд, поскольку при назначении такой выплаты презюмируется вина органов военного управления и воинских должностных лиц, прекращение индексации умаляло бы право каждого на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями органов власти, и нарушало бы принцип справедливости.

Таким образом, нормы не противоречат Конституции, но не препятствует индексации размера подобных ежемесячных выплат, присужденных судом на основании ГК до вступления в силу обжалуемого закона. Такая индексация осуществляется по нормам ГК в нормативной связи с положениями закона о федеральном бюджете, ежегодно устанавливающими коэффициент индексации сумм в возмещение вреда.

Дело заявителя подлежит пересмотру.