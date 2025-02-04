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Лавров заявил о приоритетности африканского направления во внешней политике РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров заявил о возрастании значения африканского направления российской внешней политики, поддержке стремления африканских стран играть более весомую роль на международной арене.

"Сегодня африканцы играют всё более значимую роль в глобальной политике, экономике, принимают активное участие в решении международных проблем. Коллективный голос стран Африки в мировых делах звучит всё громче и чётче. Россия последовательно выступает за упрочение позиций Африки в многополярном мире, который объективно формируется на наших глазах и должен опираться на принципы Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи", - заявил он на презентации департамента партнерства с Африкой МИД России. Текст выступления министра опубликован во вторник на сайте внешнеполитического ведомства.

Как отметил Лавров, решение об учреждении нового департамента "отражает то значение, которое руководство России придает развитию африканского направления нашей внешней политики". По его словам, этот приоритет зафиксирован в Концепции внешней политики РФ, которая была одобрена президентом Владимиром Путиным в марте 2023 года.

Со слов Лаврова, объем торгово-экономического сотрудничества "хотя и растет (25 млрд долл. в 2024 г.), пока не соответствует имеющемуся потенциалу". "Здесь много перспектив, в том числе в сфере энергетики, создания логистических транспортных цепочек, формирования системы надёжных взаиморасчётов в высокотехнологичных областях, включая освоение космоса, цифровые технологии, атомную энергетику", - сказал он.

Министр выразил готовность со стороны РФ взаимодействовать со странами Африки как на двусторонней основе, а также привлекать к работе "друзей, единомышленников по ЕАЭС, СНГ, ШОС". "В рамках БРИКС позиции Африки укрепляются. Убеждён, они будут ещё больше расширяться", - отметил глава российского МИД.

Он заявил также о поддержке РФ стремления "африканских друзей к получению постоянной "прописки" в Совете Безопасности ООН".

"Убеждены, что Африка - это наш естественный союзник в совместной работе для того, чтобы в мире соблюдались принципы справедливости и равноправия, как и записано в Уставе ООН", - заключил министр.

Сергей Лавров Африка МИД РФ
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