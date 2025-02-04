Поиск

Подсанкционные компании смогут превентивно ходатайствовать о сокрытии данных создаваемых "дочек"

Соответствующее постановление опубликовало правительство РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Подпавшие под иностранные санкции компании смогут попросить Минфин РФ еще до создания дочерней структуры включить ее в перечень юрлиц, доступ к сведениям о которых ограничивается в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и Государственном информационном ресурсе бухотчетности (ГИРБО), свидетельствует опубликованное постановление правительства N94.

Документ во вторник размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в постановление правительства РФ от 16 сентября 2022 года N1625, которое предусматривает возможность сокрытия из-за санкционных угроз части данных о компаниях: финансовой отчетности в ГИРБО и данных об учредителях, участниках, правопреемстве, гендиректоре, лицензиях, филиалах и представительствах в ЕГРЮЛ.

Опубликованное постановление разрешает ограничивать доступ к таким сведениям в отношении организаций, если их учредители-юрлица, осуществляющие над ними контроль или оказывающие значительное влияние, сами подпали под санкции и сведения о них в реестрах закрыты.

Сейчас, в частности, компания может попасть в упомянутый перечень, если сама подпадет под санкции, либо у правительства РФ будут основания полагать, что такое может случиться в случае раскрытия данных о ней.

Также постановление предоставляет компаниям, уже подпавшим под зарубежные санкции, возможность попросить Минфин РФ включить в упомянутый перечень создаваемое дочернее юрлицо. В случае признания заявления обоснованным, после создания компании в срок до 10 рабочих дней новое юрлицо будет внесено в соответствующий перечень компаний, доступ к сведениям о которых в ГИРБО и ЕГРЮЛ ограничен.

Минфин РФ ЕГРЮЛ ГИРБО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 4 февраля

ФАС выдала Ozon и Wildberries предупреждение из-за условий проведения акций

ФАС выдала Ozon и Wildberries предупреждение из-за условий проведения акций

Росавиация держит на постоянном контроле работу аэропорта "Домодедово"

В Архангельске в техникуме на занятиях взорвался газовый баллон

Погиб глава управления ФАС по Карелии

Апелляция поддержала признание банкротом Елены Блиновской

Двое украинских военных получили в России сроки по делу о теракте в Курской области

Песков назвал коммерческим предложением слова Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные ресурсы

Песков назвал коммерческим предложением слова Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные ресурсы

Посол Ирана в РФ заявил, что Москва и Тегеран не нуждаются в SWIFT

Правительство одобрило расширение применения налоговых льгот на Курильских островах

Правительство одобрило расширение применения налоговых льгот на Курильских островах
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии159 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау84 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе325 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5802 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2151 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });