Подсанкционные компании смогут превентивно ходатайствовать о сокрытии данных создаваемых "дочек"

Соответствующее постановление опубликовало правительство РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Подпавшие под иностранные санкции компании смогут попросить Минфин РФ еще до создания дочерней структуры включить ее в перечень юрлиц, доступ к сведениям о которых ограничивается в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и Государственном информационном ресурсе бухотчетности (ГИРБО), свидетельствует опубликованное постановление правительства N94.

Документ во вторник размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в постановление правительства РФ от 16 сентября 2022 года N1625, которое предусматривает возможность сокрытия из-за санкционных угроз части данных о компаниях: финансовой отчетности в ГИРБО и данных об учредителях, участниках, правопреемстве, гендиректоре, лицензиях, филиалах и представительствах в ЕГРЮЛ.

Опубликованное постановление разрешает ограничивать доступ к таким сведениям в отношении организаций, если их учредители-юрлица, осуществляющие над ними контроль или оказывающие значительное влияние, сами подпали под санкции и сведения о них в реестрах закрыты.

Сейчас, в частности, компания может попасть в упомянутый перечень, если сама подпадет под санкции, либо у правительства РФ будут основания полагать, что такое может случиться в случае раскрытия данных о ней.

Также постановление предоставляет компаниям, уже подпавшим под зарубежные санкции, возможность попросить Минфин РФ включить в упомянутый перечень создаваемое дочернее юрлицо. В случае признания заявления обоснованным, после создания компании в срок до 10 рабочих дней новое юрлицо будет внесено в соответствующий перечень компаний, доступ к сведениям о которых в ГИРБО и ЕГРЮЛ ограничен.