Глава набсовета "Мосбиржи" Швецов отметил новый вид рисков на рынке заимствований

Их создают претензии к владельцам компаний-эмитентов облигаций

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Претензии властей к владельцам компаний-эмитентов облигаций и связанные с ними ограничительные меры создают новый вид рисков на рынке заимствований, не поддающийся управлению со стороны инвесторов, заявил глава наблюдательного совета "Московской биржи" Сергей Швецов, выступая на Форуме финансового рынка, организованном АКРА.

"Говоря о том, что краеугольным камнем эффективности финансовых рынков является защита инвесторов, мы видим кейсы, направленные ровно в противоположную сторону. И вот мы говорили на прошлых конференциях об акциях, о магниевом комбинате (речь о "Соликамском магниевом заводе" - ИФ). Сейчас мы имеем проблемы с решением правоохранительных органов в области облигаций", - отметил он.

"Мы видим заморозку выплат облигаций со стороны "Домодедово", мы видим заморозку выплат облигаций со стороны другого эмитента, не буду называть его имя, по решениям, которые засекречены, которые не могут быть обжалованы, и формально эмитенты выполняют свои обязательства, но инвесторы не получают своих денег", - сказал Швецов.

Эмитент облигаций "Домодедово", компания "Домодедово Фьюэл Фасилитис", в числе других структур группы и ее бенефициаров выступает ответчиком по иску Генпрокуратуры, о котором стало известно в конце января. Надзорный орган требует взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". В качестве обеспечительных мер суд, в частности, запретил органам управления принимать решения о допэмиссии, о выплате дивидендов, совершать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества. Был наложен арест на имущество группы (за исключением средств для расчета с поставщиками, выплаты кредитов, налогов и штрафов, а также зарплат работникам) и на все принадлежащие группе ценные бумаги и доли в юрлицах, в том числе находящиеся на брокерских счетах. Компания ходатайствовала о снятии обеспечительных мер в части выплаты купонных платежей по облигациям. Суд ходатайство удовлетворил, сочтя, что невыплата купона по облигациям может являться основанием для кросс-дефолта, Генпрокуратура это решение обжаловала (рассмотрение ее апелляции назначено на 17 марта).

Еще один кейс, оказавшийся в фокусе внимания долгового рынка, связан с претензиями властей к владельцам нефтесервисной группы "Борец". Компания "Борец Капитал", эмитент облигаций группы, в конце февраля сообщила, что из-за обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры не сможет в срок выплатить купон по биржевым бондам серии 001P-02 (один из трех выпусков "Борца", находящихся в обращении). Затем, в результате замены судом обеспечительных мер, компания смогла перечислить в Национальный расчетный депозитарий 151 млн руб. для выплаты купона. НРД в своем сообщении подтвердил получение средств для выплаты купона и перечисление денег депонентам. При этом ситуация с обслуживанием облигаций "Борца" остается неопределенной: представителю владельцев облигаций НРД сообщил, что 3 марта ему поступило постановление судебного пристава-исполнителя, "которым установлен запрет на осуществление выплат держателям облигаций доходов, поступающих от эмитента по облигациям". При этом факт перечисления депонентам полученных 5 марта от эмитента средств, согласно материалам НРД, произошел уже позже (7 марта), поэтому участники рынка обсуждают разные версии, какие именно ограничения по выплатам актуальны на данный момент.

"То есть мы добавляем здесь риск, который не включен ни в акровские рейтинги (кредитные рейтинги агентства АКРА - ИФ) и не может быть управляем со стороны ни розничных, ни институциональных инвесторов", - резюмировал Швецов.

Если рисков становится больше, инвестор требует более высокую доходность, что в условиях и без того непростой ситуации на денежном рынке и с процентными ставками "означает финансовую недоступность, процентную недоступность денежных средств для модернизации нашей экономики", сказал председатель набсовета "Мосбиржи".

"Поэтому мне кажется, что национальный проект роста фондового рынка должен получить поддержку и правоохранительных органов. Мы видим на эффективных рынках за рубежом, насколько активны прокуратуры, правоохранительные органы в области защиты прав инвесторов, в борьбе с манипулированием, с инсайдом, с нарушением их прав, с нераскрытием информации, с публикацией недостоверной отчетности и так далее", - заявил Швецов, отметив, что подобная работа властей - "это чрезвычайно важный элемент" для капитализации фондового рынка.