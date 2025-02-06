В Абхазии предложили пересмотреть инвестсоглашение с Россией

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Абхазский политический деятель Бадра Гунба высказался за пересмотр инвестиционного соглашения с Россией, российский вице-премьер Александр Новак поддержал его позицию.

"Нам необходимо пересмотреть формат этого соглашения и дальше реализовывать инвестиционные проекты, необходимые для развития нашего государства", - сказал Гунба на встрече с Новаком в Москве.

Гунба отметил, что это соглашение вызвало много вопросов в абхазском обществе. Абхазской стороне, по словам Гунбы, важно, чтобы баланс интересов инвесторов, а также компаний и граждан Абхазии был сохранен.

Новак в этой связи отметил: "Абсолютно с вами согласен. Тем более, Абхазия с точки зрения потенциальных инвестиций очень перспективна".

"В том виде, в котором данное инвестиционное соглашение было, оно не будет реализовано. Мы вернемся к его рассмотрению и обеспечим безусловный баланс интересов, и, конечно, это будет документ, который будет обеспечивать интересы сторон", - сказал Новак.

Он также подтвердил, что с 7 февраля Россия возобновит поставки электроэнергии в Абхазию. "Для того, чтобы оказать помощь и населению, и учреждениям социальной сферы, и предприятиям, которые могли бы работать без отключений (электроэнергии), мы готовы найти решение и с завтрашнего дня постараемся обеспечить поставки электроэнергии и исключить веерные отключения", - сказал Новак.

До 10 января Гунба исполнял обязанности президента Абхазии после ухода в отставку Аслана Бжании, сейчас он в отпуске в связи с участием в избирательной кампании по выборам президента.

Занимая должности вице-президента и и.о. президента, Гунба курировал отношения с Россией, в том числе ряд нацеленных на развитие республики совместных российско-абхазских проектов. Он заявлял, что считает своим долгом довести эти проекты до логического завершения, в связи с чем обратился за помощью к российскому руководству.