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Мурашко и Гунба договорились о сотрудничестве РФ и Абхазии в здравоохранении

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия окажет содействие Абхазии в строительстве детской больницы, ее укомплектовании и поставках различной медтехники, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с находящимся в Москве с рабочим визитом абхазским политическим деятелем Бадрой Гунбой.

"Мы договорились о нескольких ключевых направлениях, которые будем реализовывать уже со следующей недели: осмотр детей - у нас есть хороший, колоссальный опыт осмотров в РФ, мы делаем это с помощью специального оборудования и проводим это непосредственно в местах, где проводится обучение, или в детских садах", - сказал Мурашко.

"Второе - это также проект по помощи детям, это продолжение строительства детской больницы. Мы считаем, что этот проект является крайне важным. Дети, рожденные в Абхазии, должны иметь все возможности для получения медицинской помощи", - сообщил он

Глава Минздрава РФ выделил еще одно направление сотрудничества - это помощь взрослым пациентам с кардиологическими проблемами. "Мы договорились, что в Абхазию будет поставлен дорогостоящий медицинский прибор - ангиограф, который будет спасать жизни граждан с острыми инфарктами миокарда и рядом других заболеваний, которые требуют хирургического вмешательства", - уточнил российский министр.

Он также сообщил, что в настоящее время в Абхазии находится в командировке ведущий российский кардиолог, академик Сергей Бойцов, который изучил ситуацию на месте.

"Еще один важный формат нашего сотрудничества с Абхазией - это телемедицинские консультации. Мы планируем консультировать пациентов с тяжелыми патологиями, когда нужно провести какой-то консилиум с участием ведущих специалистов для того, чтобы пациент получил максимальный объем помощи", - отметил Мурашко.

До 10 января Бадра Гунба исполнял обязанности президента Абхазии (после ухода в отставку Аслана Бжании), в настоящий момент находится в отпуске в связи с участием в избирательной кампании по выборам президента страны.

Занимая должности вице-президента и и.о. президента, Бадра Гунба курировал отношения с Россией, в том числе ряд нацеленных на развитие республики совместных российско-абхазских проектов. Он заявлял, что считает своим долгом довести эти проекты до логического завершения, в связи с чем обратился за помощью к российскому руководству.

Российская сторона неоднократно заявляла о заинтересованности в развитии сотрудничества с Абхазией, о сохранении стабильности на южных рубежах РФ. Российское государство помогает и намерено в будущем помогать Абхазской республике.

Михаил Мурашко Минздрав Бадра Гунба
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