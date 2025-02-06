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В Думу внесен законопроект об усилении ответственности за возбуждение ненависти или вражды

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 835233-8 об отнесении к уголовной ответственности действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства, сопряженные с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия.

Законопроект предлагает изменить статью 282 УК, так что за совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства, сопряженные с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения, уголовная ответственность будет наступать сразу за однократное совершение такого деяния.

Сейчас уголовная ответственность наступает после привлечения лица к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

В пояснительной записке отмечается, что анализ 734 дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.31 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" КоАП, возбужденных в 2023 году, показал, что в 313 случаях (42,6%) такие дела возбуждались по фактам совершения действий (как правило, путем размещения публикаций и комментариев в интернете), оправдывающих, обосновывающих, одобряющих или пропагандирующих применение насилия либо угрозу его применения в отношении человека либо группы лиц по мотивам национальной (в абсолютном большинстве), расовой, религиозной принадлежности, а также принадлежности к социальной группе.

"Такие деяния обладают более высокой общественной опасностью по сравнению с иными проявлениями возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения человеческого достоинства в рамках статьи 20.31 КоАП, поскольку являются крайней формой злоупотребления свободой слова, а также создают почву для восприятия применения насилия по экстремистским мотивам как правильного и необходимого варианта действий", говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в настоящее время пунктом "в" части второй статьи 282 УК установлена ответственность за возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное организованной группой.

Вместе с тем данное деяние, совершенное в иных формах соучастия (группой лиц или группой лиц по предварительному сговору), также обладает повышенной общественной опасностью вследствие облегчения процесса совершения преступления и нарастания рисков причинения более масштабного вреда охраняемым уголовным законом ценностям, считают разработчики законопроекта. В связи с этим пункт "в" части второй статьи 282 УК дополняется новым квалифицирующим признаком - "совершение преступления группой лиц или группой лиц по предварительному сговору".

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