Комитет Думы убрал банковские ограничения за отказ от учета в ГИИС драгметаллов и камней

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку исключил из законопроекта об "антиотмывочном" контроле над операциями с драгоценными металлами и камнями положение о запрете банкам списывать средства со счетов компаний и ИП, не вставших на учет в государственной системе контроля за оборотом драгоценных металлов и камней (ГИИС ДМДК).

Комитет рекомендовал законопроект № 658358-8 с этим изменением ко второму чтению. Правительство внесло его в палату летом 2024 года.

Первоначально предполагалось, что Минфин по согласованию с ЦБ сформирует перечень участников рынка, нарушивших законодательство и не вставших на специальный учет ГИИС ДМД, а банки не смогут по поручению таких клиентов списывать средства со счетов. Во втором чтении эти положения исключены.

Кроме того, исключен и порядок формирования такого перечня. В первом чтении предполагалось, что он будет устанавливаться Минфином по согласованию с Банком России.

Окончательный вариант законопроекта концентрируется исключительно на расширении перечня операций, подлежащих обязательному контролю.

Сейчас банки должны следить за операциями на сумму от 1 млн рублей, если речь идет об открытии вкладов с наличными для третьих лиц или зачислении денег на счета компаний, которые работают меньше трех месяцев. Предлагается расширить этот контроль, добавив операции с деньгами на счетах компаний или ИП, которые занимаются покупкой и продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий и их лома. Во втором чтении в перечень контроля включено проведением операций с драгоценными металлами в слитках.

ГИИС ДМДК предназначена для оцифровки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также обеспечения взаимодействия участников рынка, органов государственного контроля и надзора, а также иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Оператором системы является Минфин. Участники могут подключиться к системе, подав заявление в течение 30 дней после регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП с соответствующими видами деятельности. За непредставление информации в ГИИС ДМДК установлены административные штрафы в размере от 30 тысяч до 60 тысяч рублей для ИП; от 50 тысяч до 80 тысяч рублей - для компаний.

Закон планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 8 апреля. В случае принятия он вступит в силу через 120 дней после его официального опубликования.